Il maltempo non lascia Oristano, c'è una nuova allerta meteo

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la zona di Oristano, in vigore dalle ore 14 del 4 marzo fino alle 14:59 del 5 marzo. Tale avviso riguarda il rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Per oggi, secondo quanto riportato dagli esperti di 3bMeteo, a Oristano ci si aspetta una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, accompagnati da piogge e rovesci anche temporaleschi. Nel pomeriggio è previsto un assorbimento dei fenomeni con schiarite in serata. Le precipitazioni potrebbero raggiungere un totale di 11 millimetri. Le temperature massime toccheranno i 13 gradi, mentre le minime si attesteranno a 8 gradi. Lo zero termico a 1.409 metri. I venti saranno forti durante la mattina, provenienti da Nordovest, e nel pomeriggio, sempre provenienti da Nordovest. Il mare sarà agitato. “In caso di fenomeni temporaleschi, si consiglia di rimanere nelle proprie abitazioni. Chi si trovasse in locali seminterrati o al piano terra è invitato a salire

