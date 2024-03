Palmas Arborea, un'auto distrutta dalle fiamme: l'ipotesi del dolo

Nella notte, intorno alle 2, si è verificato l’incendio di un’auto a Palmas Arborea. Le fiamme, le cause rimangono ancora da chiarire, hanno danneggiato anche uno scooter, un’altra vettura e l’ingresso di un’abitazione nelle vicinanze. Una squadra dei vigili del fuoco, inviata dalla sede centrale di Oristano, è intervenuta prontamente sul luogo, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante. Le operazioni di spegnimento, che si sono protratte per circa un’ora, hanno richiesto un’immediata e coordinata azione da parte degli operatori del 115, al fine di evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza dei residenti. Parallelamente all’intervento dei vigili del fuoco, sono intervenuti sul luogo dell’incendio anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini necessarie per comprendere l’origine e le circostanze dell’evento. Non si esclude il cortocircuito, ma neanche l’origine dolosa. Perciò le forze dell’ordine sono a lavoro al fine di individuare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore, il contributo delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potrebbe risultare fondamentale per chiarire le cause dell’incendio avvenuto

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie