Il Gal Sinis torna al Merano Wine Festival e mette in vetrina i prodotti del territorio

Cabras

Il presidente Murana: “Occasione di promozione a livello nazionale e internazionale”

Il Gal Sinis torna al Merano Wine Festival, dal 3 al 7 novembre, per celebrare il suo territorio, i suoi vini e gli altri prodotti tipici di eccellenza.

Il Gal Sinis è presente con un proprio stand, dove è possibile degustare i prodotti delle aziende locali selezionate attraverso un bando pubblico. Inoltre, saranno organizzati due cooking show dedicati alle eccellenze enogastronomiche del Sinis. La selezione di prodotti tipici comprende l’olio dell’oleificio Corrias, le creme e altri prodotti de Sa Marigosa di Riola Sardo, i vini delle Tenute Evaristiano di San Vero Milis e la prelibata bottarga di Tharros Pesca di Cabras.

Lo scopo, in linea con gli obiettivi Piano d’Azione, è quello di valorizzare, promuovere e sostenere le eccellenze del territorio, rafforzando e consolidando le reti e le sinergie tra gli operatori locali così da aggregare l’offerta ed internazionalizzare il contesto produttivo.

“Per il Gal Sinis essere presente alla kermesse di Merano rappresenta una nuova occasione di promozione a livello nazionale e internazionale” – afferma il Presidente del Gal Alessandro Murana. “I nostri vini ma anche le altre produzioni agroalimentari hanno sempre più successo nei mercati di tutto il mondo e come Gal continueremo – anche in collaborazione con altri soggetti locali come la Fondazione Mont’e Prama – ad investire nelle attività promozionali e nella partecipazione ai grandi eventi in Italia e all’estero”. “Il Wine Festival di Merano – continua Murana – non è solo una vetrina, ma è un’occasione di incontro con specialisti del settore con la possibilità per il Sinis di valorizzare e promuovere il suo sistema produttivo insieme agli attrattori culturali e ambientali che lo rendono unico nel panorama nazionale e internazionale.”