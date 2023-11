Imprenditori pronti alla sfida: ecco le opportunità di finanziamento del Distretto rurale Giudicato di Arborea

Palmas Arborea

Illustrate in un incontro pubblico

Pubblico numeroso al workshop organizzato dal Distretto Rurale Giudicato di Arborea sulle opportunità di finanziamento riservate alle imprese agricole e aere rurali. Imprenditori, professionisti, agenzie formative e numerosi sindaci del territorio si sono incontrati nella sala conferenze di Palmas Arborea per conoscere e confrontarsi sulle nuove opportunità di finanziamento. Due relatori di eccellenza, Nicola Sassu dell’Assessorato all’Agricoltura (ufficio sviluppo delle comunità rurali) e Valentina Carta della Rete rurale, hanno presentato i bandi già disponibili e le prossime misure che saranno pubblicate nel corso della programmazione 2023 -2027.

Ampio spazio è stato dedicato ai quesiti dei partecipanti che hanno potuto confrontarsi con i relatori e conoscere le specifiche dell’ampio ventaglio di opportunità offerte della nuova programmazione.

Secondo Nicholas Uras, il socio più giovane del Distretto, i nuovi bandi rappresentano una grande opportunità per ammodernare e rendere più produttiva la propria azienda e il confronto con i relatori ha certamente aiutato ad orientare le prossime scelte: ” Per me, che ho una piccola azienda, fare rete con gli altri è indispensabile e sono convinto che assieme possiamo rafforzarci ed essere più competitivi”.

“Questa iniziativa interpreta appieno la mission del Distretto Rurale Giudicato di Arborea, ed è stata una importante occasione di crescita per l’intera comunità distrettuale”, ha affermato Pier Paolo Erbi, presidente del sodalizio.

Secondo Luigi Todde, vicepresidente della Fondazione, la presenza all’evento di numerose aziende del territorio è stata la testimonianza diretta della volontà delle nostre genti di resistere e non abbondare le aree rurali. “Presidiare le campagne”, ha affermato Todde, “significa tutelare il nostro territorio ed assicurare opportunità di lavoro e di sviluppo, certo occorre una agricoltura più moderna e organizzata che trasformi le professioni dell’allevatore e dell’agricoltore rendendole maggiormente attrattive, la nuova PAC e il complemento regionale sembrano offrire diverse possibilità orientate a sostenere quel salto di qualità ormai inderogabile”.

Per Moreno Atzei, sindaco di Pompu e presidente dell’Unione di Comuni del Parte Montis, la nuova programmazione contiene elementi di novità che andranno ad accrescere l’interesse delle imprese e dei territori: occorrerà certamente assicurare maggiore dinamicità nella spesa della risorse e ciò potrà avvenire anche con il contributo attivo degli stessi beneficiari e dei loro consulenti attraverso la formulazione di progetti e proposte in linea con i bandi e con corredi documentali completi e conformi alle procedure di selezione.

Nel pubblico moltissimi giovani fra i quali Federico Locci, oggi titolare di una storica impresa agricola di Gonnostramatza e di rientro da un recente stage di 7 giorni organizzato proprio dal Distretto Rurale Giudicato di Arborea. Secondo Locci per favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni di agricoltori e contenere l’emigrazione dei ragazzi servono risorse finanziarie certe ma anche supporto tecnico e formazione solo così le nostre imprese possono divenire competitive ed assicurare lavoro e dignità a chi tutti i giorni si misura con la avversità e le problematiche della campagna.

“Creare spazi e opportunità di confronto come il workshop appena svolto”, afferma Maristella Locci, componete del direttivo del Distretto e coordinatrice delle iniziative culturali dell’organismo, “ha un valore certamente economico ma significa molto di più: è una grande opportunità per favorire il confronto, creare reti e rafforzare il senso di apparenza al nostro territorio e tutelare la cultura della ruralità che ci distingue e ci identifica. Soprattutto per questo siamo un Distretto Rurale ed è per questo che intendiamo stare assieme e lavorare da protagonisti per il territorio”.

