Baressa

A giugno in programma una nuova edizione del “Due Giare Expo”

È tempo di bilancio per il Consorzio Turistico “Due Giare che è già al lavoro per la programmazione del nuovo anno. Tra le novità, sicuramente l’organizzazione per il prossimo giugno di una nuova edizione del Due Giare Expo.

Il file rouge che però accomunerà tutte le iniziative in programma sarà la promozione del territorio della Marmilla a 360 gradi, tra natura, archeologia, ma anche cultura, centri storici, tradizioni ed enogastronomia.

Il bilancio, approvato dal Cda del Consorzio riunitosi nella loro sede a Baressa, per ora è molto tecnico, ma le “Due Giare” non si fermano. Il consorzio turistico ha già riacceso i motori dopo la pausa natalizia e ora, i tredici comuni dell’Alta Marmilla, sono pronti ad incidere, ancora insieme, sullo sviluppo turistico e sulla valorizzazione di altrettante comunità locali.

Il Consiglio di amministrazione ha dato dunque il via libera al bilancio di previsione dell’ente per il 2023. “Un bilancio per ora molto tecnico in attesa di alcune risposte e conferme in merito a nuove somme, che potrebbero essere incamerate nel nostro documento contabile”, ha spiegato il presidente Lino Zedda, “ma noi ci siamo, il Consorzio c’è e siamo pronti a un nuovo anno di attività e progetti con obiettivo principale la promozione e lo sviluppo della nostra amata Marmilla, terra ricca di tesori”.

Il bilancio. È di 146 mila euro il bilancio per il 2023 approvato dal Cda del Consorzio, che si è riunito a Baressa. “Un bilancio, che comprende le quote dei comuni e i trasferimenti regionali previsti dalla legge regionale numero 1 del 2018”, ha spiegato sempre Lino Zedda, “siamo ancora in attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale in merito al nostro ricorso contro la drastica riduzione del contributo regionale per il funzionamento dell’ente di due anni fa”. Conti alla mano, “coperte le spese per la gestione dell’ente, personale compreso e per le strutture, rimangono 40 mila euro, destinati alla programmazione delle attività per il nuovo anno”.

Ora è ancora presto per avere un elenco dettagliato delle manifestazioni e dei progetti che si terranno durante il 2023. “Sicuramente nei giorni del solstizio d’estate, il prossimo giugno, proporremo una nuova edizione del Due Giare Expo, che abbiamo rinviato lo scorso ottobre per alcuni problemi organizzativi”, ha chiuso il presidente Zedda, “una nuova vetrina del meglio delle nostre produzioni agroalimentari e artigianali grazie alla collaborazione con le Pro loco locali”.