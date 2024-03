Cabras

Pubblicato il bando per un tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Cabras ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio di Polizia Locale. Gli interessati che intendono presentare domanda di partecipazione devono essere in possesso dei requisiti elencati nel bando, scaricabile sul sito istituzionale del Comune, tra i quali figura il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, la conoscenza della lingua italiana e inglese, l’idoneità fisica all’impiego.

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA” collegandosi al link https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. La scadenza è fissata per il prossimo 29 marzo (alle ore 20).

La selezione prevede una prova scritta teorico-pratica alla quale accederanno tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione alla selezione ammessi con riserva. Tutti i candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta accederanno alla prova orale. Superata anche la seconda prova con una valutazione uguale a superiore a 21/30, verrà verificata l’abilità fisica.