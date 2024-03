Terralba

Era stata anche docente

Una vita dedicata alle grandi passioni dell’arte e delle motociclette, unite al grande amore per il prossimo quella di Michela Selvaggia La Porta, terralbese d’adozione, la cui scomparsa ha destato molta commozione nella comunità e in chi la conosceva.

Venuta a mancare all’età di 53 anni, ha lasciato la figlia Selvaggia, i genitori Michelangelo e Wanda e i fratelli Riccardo, Mabel e Marta.

A ricordarla con affetto sono i motociclisti di tutta l’Isola, che l’hanno conosciuta in questi anni. “Con la sua moto girava tutta la Sardegna e non aveva paura di salpare a bordo di una nave per girare il resto d’Italia”, ha raccontato Fabrizio Marcias, del gruppo Bikers di Terralba. “Non faceva parte del nostro gruppo, ma era una nostra amica: lei era una biker libera, una vera biker. Conosceva tutti, perché amava andare ovunque in sella alla sua moto”.

La Porta era arrivata a Terralba da Roma. “Si era trasferita nella nostra comunità, dove aveva coltivato il suo talento per l’arte: faceva quadri e opere, e aveva aperto una galleria anche qui a Terralba, dove aveva prestato servizio come insegnante alle scuole medie”, ha aggiunto