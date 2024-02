Oristano



Più di 43 punti di distacco tra centrodestra e centrosinistra a Villaurbana, dov’era candidato per il Consiglio regionale l’attuale sindaco del paese, Paolo Pireddu, nella lista di Fratelli d’Italia, di gran lunga il partito più votato (65,4%). Paolo Truzzu ha preso 625 voti (70,1%), molto staccata Alessandra Todde con 240 preferenze (26,9%). Appena 27 voti per Renato Soru (3%), nessuno per Lucia Chessa.

A Zerfaliu vince Paolo Truzzu con oltre 20 punti di vantaggio su Alessandra Todde. Il candidato del centrodestra ha ricevuto 283 voti (58,5%), mentre la leader del campo largo si è fermata a 181 (37,4%). Appena 17 voti per Renato Soru (3,5) e 3 voti per Lucia Chessa (0,6%).

La forbice tra centrodestra e centrosinistra è di ben 30 punti a Siapiccia. Paolo Truzzu ha raccolto 121 voti (65,8%), con Todde a quota 56 (30,4%). In coda Renato Soru con 4 voti (2,2%) e Lucia Chessa con 3 voti (1,6%).

A Villanova Truschedu, invece, l’ha spuntata Todde, con 70 voti (48,9%). Truzzu ne ha ricevuti 66 (46,2%). Le preferenze per Soru sono state 6 (4,2%), con Chessa a chiudere con 1 solo voto (0,7%).

I dati sono stati pubblicati sul portale regionale dedicato alle elezioni.

