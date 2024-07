il bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta arancione per la giornata di lunedì 22 luglio, riguardante il rischio incendi nella provincia di Oristano. La previsione indica un pericolo elevato e una condizione di attenzione rinforzata per il rischio incendi. Secondo gli esperti, le condizioni meteorologiche attese per la giornata potrebbero favorire la formazione di incendi caratterizzati da un’intensità del fuoco e una velocità di propagazione estremamente elevate. Questo scenario richiede un intervento immediato e coordinato per evitare che le fiamme si estendano su vasta scala, superando la capacità di gestione delle forze ordinarie, anche se potenziate. In tali circostanze, potrebbe diventare necessario richiedere il supporto della flotta statale per fronteggiare l’emergenza. La Protezione Civile invita quindi la popolazione e le autorità locali a mantenere un elevato livello di allerta e a seguire attentamente le indicazioni fornite per prevenire e gestire eventuali incendi. L’allerta arancione rappresenta un segnale importante per tutte le parti coinvolte: cittadini, amministrazioni locali e squadre di emergenza devono essere

