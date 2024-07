Oristano in lutto per la scomparsa di Franco Casu, aveva 60 anni

La città di Oristano è in lutto per la perdita di Franco Casu, un uomo di 60 anni molto conosciuto in tutta la provincia. Casu era particolarmente apprezzato per il suo contributo nel mondo dello sport, avendo ricoperto il ruolo di portiere della Tharros calcio, dove ha lasciato un caro ricordo grazie alla sua passione e dedizione. La triste notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla moglie Roberta e dalla figlia Antonella, insieme alla cara mamma Giuliana, agli zii, ai nipoti, alle cognate e a tutti i parenti. La famiglia ha espresso un caloroso ringraziamento a tutti coloro che vorranno unirsi alla Santa Messa di suffragio, che si terrà stamane alle ore 10 nella chiesa di Sant’Efisio martire a Oristano. In un momento di così grande dolore, i familiari di Franco hanno voluto esprimere la loro gratitudine ai colleghi, agli amici più cari e al personale dell’ospedale San Martino di Oristano per le premurose cure e attenzioni prestate durante la malattia. In segno di

