Cabras

Appuntamento a Cabras per la rassegna “I venerdì al museo”

Sarà il geologo Luigi Sanciu, direttore del Museo Monte Arci di Masullas, il protagonista dell’appuntamento in programma venerdì prossimo, 23 febbraio, al museo di Cabras, alle 18.

Nella conferenza dal titolo “C’era una volta il Sinis” – compresa nella rassegna “I venerdì al museo”, organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama – si parlerà del paesaggio di questo territorio e delle sue conformazioni rocciose.

Un’occasione per saperne di più su un luogo millenario, le sue pietre e approfondire la conoscenza dei materiali lapidei utilizzati dai costruttori nei diversi siti archeologici della zona.

Un inquadramento sulla geologia della penisola del Sinis, a partire dalle rocce più antiche, quelle utilizzate per scolpire i Giganti, per poi spostarsi verso Tharros. Sanciu spiegherà anche da dove arrivano i materiali utilizzati per costruire gli edifici e la storia che c’è dietro queste importanti costruzioni.

L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

Da domani, 22 febbraio, il museo civico di Cabras intanto riaprirà al pubblico, dopo due giorni di chiusura. Nonostante la promozione annunciata in precedenza, per visitarlo si pagherà regolarmente il biglietto, perché è stato rinviato di qualche giorno lo spostamento delle statue dei Giganti nella sala del Paesaggio, sede della nuova esposizione temporanea.

Mercoledì, 21 febbraio 2024