Il governatore Solinas a Oristano per un omaggio agli ex presidenti della Regione

Oristano

Visita alle tombe di Alfredo Corrias, Lucio Abis, Alessandro Ghinami e Mario Puddu e dell’onorevole Ignazio Manunza

“È dovere della politica omaggiare il proprio passato e le fondamenta delle istituzioni. In queste giornate dedicate al ricordo di coloro che hanno lasciato questa terra, ho voluto rendere omaggio agli uomini della politica sarda, che tanto hanno fatto per la Sardegna, ponendo le basi della nostra identità. Il valore del loro lavoro è per me fonte di ispirazione e forza”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, che stamane, nella giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, ha proseguito la visita iniziata ieri a Cagliari, alle tombe degli ex presidenti della Regione a Villacidro e Oristano.

Dapprima, il governatore sardo si è recato al cimitero di Iglesias per rendere omaggio a Roberto Frongia, assessore dei Lavori Pubblici deceduto nel 2020, nel corso del suo mandato. “Roberto Frongia è stato un uomo esemplare e un politico eccellente”, ha detto Solinas, “ha svolto fino all’ultimo un lavoro prezioso per la Giunta regionale. Un esempio di dedizione al bene comune che tanto avrebbe ancora contribuito alla Sardegna e alla sua città”.

A Villacidro il presidente della Regione ha invece visitato la tomba del presidente Salvatore Angelo Spano, alla presenza del sindaco Federico Sollai. A Oristano, infine, accompagnato dal sindaco Massimiliano Sanna, Solinas si è recato a visitare le tombe dei presidenti Alfredo Corrias, Lucio Abis, Alessandro Ghinami e Mario Puddu, e dell’onorevole Ignazio Manunza.

“La loro opera ha contribuito a rendere grande il nome della Sardegna”, ha concluso il presidente della Regione, che ha omaggiato i defunti con delle corone di fiori e si è intrattenuto con i familiari convenuti.

Giovedì, 2 novembre 2023