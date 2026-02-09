Il magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere per collusione e sedizione, segnando la fine di un importante processo sulla sicurezza nazionale che aveva suscitato condanne a livello internazionale. "Dopo aver considerato la grave e seria condotta criminale di Lai, la Corte ha ritenuto che la pena totale per Lai nel presente caso dovesse essere di 20 anni di reclusione", si legge in un documento riassuntivo dei giudici. Due di questi anni si sovrapporranno alla pena detentiva già in vigore per Lai, il che significa che dovrà scontare altri 18 anni, hanno scritto i giudici.

Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee, ha dichiarato che la condanna di Lai è stata "profondamente gratificante". "I crimini di Jimmy Lai sono efferati e malvagi all'estremo. La sua pesante condanna a 20 anni di carcere è una dimostrazione dello stato di diritto, sostiene la giustizia ed è profondamente gratificante", ha affermato in una dichiarazione.

La famiglia del magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong ha commentato che la sua condanna a 20 anni di carcere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale è stata "draconiana" e "crudele". "Condannare mio padre a questa pena detentiva draconiana è devastante per la nostra famiglia e mette a repentaglio la sua vita", ha affermato il figlio di Lai, Sebastien, in una dichiarazione della famiglia. La figlia Claire l'ha definita "una sentenza straziante e crudele", dato il peggioramento della sua salute in prigione, e se verrà eseguita, "morirà da martire dietro le sbarre".

Il ministro degli Esteri britannico si è impegnato a riprendere rapidamente i contatti con Pechino dopo la condanna. "Dopo la sentenza odierna, approfondiremo rapidamente il caso del signor Lai", ha affermato il ministro degli Esteri Yvette Cooper in una dichiarazione. "Siamo al fianco del popolo di Hong Kong", ha aggiunto.

Da parte sua, la Cina ha definito ''legittima'' e ''ragionevole'' la condanna al magnate dei media. "Hong Kong è una società governata dallo stato di diritto", ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa, aggiungendo che la lunga sentenza "è ragionevole, legittima e legale''.

Respingendo qualsiasi interferenza esterna, Lin ha detto che ''non c'è spazio per discussioni" in merito e ha invitato "i Paesi a rispettare la sovranità della Cina, a rispettare lo stato di diritto a Hong Kong, ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni irresponsabili e ad astenersi dall'interferire, in qualsiasi forma, nel sistema giudiziario di Hong Kong o negli affari interni della Cina".