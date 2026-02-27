Via libera dall'Agenzia europea del farmaco Ema all'immissione in commercio in Ue per il primo vaccino combinato contro Covid-19 e influenza. Ne dà notizia l'ente regolatorio, all'indomani della riunione (23-26 febbraio) in cui il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp ha dato parere positivo. Si tratta di un vaccino a mRna (mCombriax*), sviluppato da Moderna, per la protezione delle persone di età pari o superiore a 50 anni contro la malattia causata da Sars-CoV-2 e l'influenza stagionale, infezioni che colpiscono principalmente l'apparato respiratorio, causando sintomi come tosse e congestione nasale, nonché sintomi sistemici come febbre e brividi.

"La maggior parte dei casi di Covid e influenza sono lievi o moderati - spiega l'Ema in una nota - ma si verificano anche casi gravi, in particolare nelle persone anziane e con un sistema immunitario indebolito. La co-infezione con influenza e Sars-CoV-2 può provocare una malattia più grave di quella che si verificherebbe con la sola infezione da uno dei due virus. Secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), all'1 febbraio 2026 in Europa erano stati segnalati oltre 281,7 milioni di casi di Covid. Anche l'influenza stagionale rappresenta un problema significativo, con un numero fino a 50 milioni di casi sintomatici che si verificano ogni anno nello Spazio economico europeo (See)".

La new entry mCombriax agisce come altri vaccini preparando l'organismo a difendersi dalle infezioni. Contiene Rna messaggero con istruzioni per la produzione di proteine ​​presenti nel Sars-CoV-2 e in 3 virus influenzali stagionali: influenza di tipo A-H1N1, influenza di tipo A-H3N2 e influenza di tipo B del lignaggio Victoria. Essendo il primo vaccino combinato anti Covid e influenza, "offre alle persone la possibilità di ricevere un'unica dose per proteggersi da entrambe le malattie". Il ceppo di Sars-CoV-2 bersaglio del vaccino si basava sulle raccomandazioni Ema per il 2023-2024, mentre i ceppi influenzali bersaglio si basavano sulle raccomandazioni Oms per il 2023-2024. E "si prevede che la composizione di mCombriax venga aggiornata regolarmente per adattarsi ai ceppi virali circolanti nella comunità", sottolinea l'agenzia Ue. (segue)