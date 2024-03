Gonnosnò

La bimba disabile – respira con l’aiuto di una macchina – rischiava di doversi trasferire alle elementari di Baressa

Alla fine hanno prevalso il buon senso e la disponibilità. E così si è conclusa positivamente la vicenda di Noemi, 7 anni, la bimba di Gonnosnò affetta da una grave disabilità che la costringe a ricorrere a una macchina per poter respirare. Ieri avrebbe dovuto lasciare la scuola dell’infanzia, nel suo paese. La dirigente dell’Istituto comprensivo di Ales mercoledì scorso aveva comunicato alla mamma che la bimba avrebbe dovuto essere trasferita a Baressa, per frequentare la prima elementare.

Una decisione rimandata dall’anno scorso, quando – dopo aver concluso i tre anni del ciclo e anche l’ulteriore anno previsto per i bimbi con disabilità – la piccola avrebbe dovuto cambiare scuola. Invece le era stato permesso di trattenersi alla materna, dopo un’istanza presentata dalla famiglia per il tramite un’avvocata. La legale della famiglia aveva chiesto che la bimba fosse autorizzata a frequentare per un ulteriore anno la scuola primaria, come richiesto dalle sue gravi condizioni e come prevista da una specifica norma che fa riferimento al cosiddetto “anno – ponte”.

Una soluzione che, ha ricordato l’avvocata, prevede la