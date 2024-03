Oristano

Il direttore generale di Laore Marcello Onorato fa il punto sulla lotta antiacridica. Le prime schiuse sono previste per i prossimi giorni

Laore è ancora in attesa dell’autorizzazione da Roma per utilizzare i droni e un fungo – il Metarhizium acridum – nella lotta contro l’invasione delle cavallette nell’Alto Oristanese e nel Nuorese. “Tra pochi giorni le cavallette usciranno dai terreni”, dice l’agronomo Marcello Onorato, direttore generale dell’agenzia regionale, “non sappiamo però ancora l’entità della minaccia. Stiamo studiando le uova al microscopio, sono quasi pronte. La schiusa è ormai prossima. Quest’anno saranno impegnati nella lotta antiacridica un centinaio di operatori di Forestas e una quarantina di Laore. In campo ci sono già un’ottantina di uomini che stanno monitorando il territorio”.

“A giugno abbiamo mappato più di 1.300 siti, poi tra gennaio e febbraio le squadre di Laore e Forestas sono scese in campo alla ricerca delle grillare”, aggiunge Onorato. “Per i droni e l’uso del Metarhizium acridum abbiamo chiesto al Ministero della Salute le autorizzazioni, attendiamo una risposta a breve. L’ha sollecitata anche il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, che ringrazio per la grande collaborazione. Siamo pronti, ma non possiamo andare contro le