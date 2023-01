Gli operatori della della Sezione Polizia stradale di Cagliari sono stati impegnati anche nel controllo delle polizze assicurative con l’utilizzo dello Street control, apparecchiatura in grado leggere con una telecamera le targhe dei veicoli e verificare immediatamente se siano in regola con la RCA.

In occasione dei controlli, tre persone, dell’età media di circa trent’anni, sono state sorprese alla guida in stato di ebrezza alcolica. Per uno di loro il tasso era di oltre tre volte il limite consentito e l’auto che guidava è stata presa dal servizio rimozioni: ora è nella depositeria autorizzata.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail