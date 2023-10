Guida in stato di ebbrezza: denunciati 5 automobilisti, ritirate 7 patenti e sequestrati 8 veicoli

Cagliari

Cinque denunce per guida in stato di ebbrezza (età media dei conducenti 32 anni), 7 patenti ritirate, 8 veicoli sequestrati e 172 punti decurtati dalla patente. È il bilancio dell’attività di controllo svolta nel fine settimana dalla polizia stradale, insieme al personale medico della questura.

Durante i controlli è stato fermato anche un conducente quarantenne, con diversi precedenti di polizia, che oltre ad essere stato deferito all’Autorità Giudiziaria per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico circa tre volte superiore al limite massimo consentito dalla legge, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti da parte del personale medico per la ricerca di sostanza stupefacente nell’organismo. Dopo i dovuti controlli, all’uomo è stata ritirata la patente di guida e il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro preordinato alla confisca.

Complessivamente durante l’attività sono stati controllati 88 veicoli e 156 persone. L’attività ha impegnato 5 pattuglie, in particolare sul lungomare Saline, che comprende il comune di Cagliari e Quartu Sant’Elena e il viale Marconi di Cagliari, nelle vicinanze dei noti locali della movida, dove è maggiore il traffico, ma anche tutto l’hinterland cagliaritano.

L’intento dell’attività è stato effettuare controlli a tappeto per cercare di prevenire il più possibile gli incidenti stradali, cercando di far comprendere agli utenti della strada la necessità di un’inversione di tendenza che possa favorire una maggiore sicurezza stradale in previsione dell’azzeramento delle vittime della strada nel 2050.

