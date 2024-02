Cronaca Arrestato dai carabinieri dopo due giorni di ricerche

Immagine d'archivio

Cagliari

Arrestato dai carabinieri dopo due giorni di ricerche

Deve scontare una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione, ma si era reso irreperibile: a casa, in via Schiavazzi a Cagliari, non si è fatto trovare.

Ma la fuga del giovace, che ha 26 anni, non è durata a lungo: ieri i carabinieri della stazione di San Bartolomeo e quelli di Sant’Avendrace, dopo due giorni di ricerche, l’hanno trovato nel quartiere di Is Mirrionis: si era organizzato per vivere in un locale del Demanio militare, abbandonato da tempo.

Il Tribunale di Cagliari aveva emesso nei confronti del fuggitivo un ordine di esecuzione pena. Era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e di recente la sentenza è passata in giudicato e divenuta esecutiva.

Sabato, 17 febbraio 2024

commenta