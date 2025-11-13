Valorizzare i Comuni che investono nella riqualificazione energetica, nella produzione da fonti rinnovabili e nella rigenerazione urbana. È l’obiettivo di 'Vivi - Premio Territorio Vivibile', il riconoscimento promosso dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) e consegnato oggi nell’ambito dell’Assemblea nazionale dell’Anci a Bologna.

Il premio nasce per valorizzare gli enti locali che hanno realizzato progetti concreti di transizione energetica, come l’efficientamento di edifici pubblici o l’installazione di impianti fotovoltaici, e offre ai Comuni vincitori non solo visibilità ma anche la possibilità di accedere a incentivi e contributi economici, tra cui quelli previsti dal Conto Termico.

Tra i casi più significativi, quello del Comune di Varese, che grazie al supporto del Gse ha trasformato una scuola in edificio nZeb (a energia quasi zero), esempio concreto di come la collaborazione istituzionale possa tradursi in risultati misurabili.

"I Comuni che hanno investito sulla transizione energetica sono migliaia - ha dichiarato l’ad del Gse, Vinicio Mosè Vigilante - Alcuni si sono distinti per attenzione e risultati concreti, e con il premio vogliamo celebrare il loro impegno, affinché diventino un modello da emulare per gli altri territori".

Vigilante ha aggiunto: "L’ambizione del Gse è quella di premiare, nel tempo, tutti i Comuni italiani. La transizione energetica non può essere calata dall’alto: cresce dal territorio, dove le amministrazioni locali giocano un ruolo da protagoniste nella pianificazione, nella gestione dei consumi e nella promozione di comunità sostenibili".