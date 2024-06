Grosso incendio nelle campagne di Siamaggiore, scatta l'allarme

Un vasto incendio di vegetazione è scoppiato questo pomeriggio nella zona Pardu Nou di Siamaggiore, causando momenti di apprensione tra i residenti. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato alcune abitazioni, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale dei residenti da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, iniziate dal primo pomeriggio, hanno coinvolto tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano supportate da un Canadair, che ha effettuato numerosi lanci d’acqua per contenere il rogo e impedire che si avvicinasse ulteriormente alle case. La situazione è ancora in evoluzione, e le autorità locali monitorano attentamente l’area per garantire la sicurezza dei residenti e delle proprietà. Il paese di Siamaggiore rimane in stato di allerta, sperando che l’incendio venga domato al più presto. 7Il 28 aprile scorso, un vasto incendio aveva colpito la zona tra Terralba e Arborea, devastando rapidamente la vegetazione circostante e mettendo in pericolo aziende agricole e abitazioni. Le condizioni meteorologiche avverse, con forti venti, avevano reso particolarmente difficile il

