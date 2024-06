Cagliari

Il sindacato chiede pene più severe e una maggiore presenza dello Stato

Ancora un’aggressione nelle carceri dell’isola. Stamane un agente di custodia in servizio a Uta è stato preso a testate e pugni da un detenuto. L’ennesima denuncia arriva dal Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“A poche settimane dall’ultima aggressione che ha visto un ispettore e un agente ricorrere alle cure dell’ospedale per 30 giorni”, dichiara il segretario del Sappe per la Sardegna, Luca Fais, “oggi è toccato a un altro poliziotto. Un detenuto gli si è scagliato contro con testate e pugni, con una violenza inaudita”.

“Il Sappe”, continua Fais, “da tempo denuncia che nel carcere di Uta gli autori di queste violenze non vengono allontanati, continuando a destabilizzare l’ordine e la sicurezza. Di contro ci auspichiamo che la direzione provveda a inviare il personale aggredito per il conseguimento della relativa causa di servizio in modo celere presso la locale Cmo, in quanto ci risulta che in diversi casi non venga attuato altro modus operandi”.

Il sindacalista chiede “interventi concreti perché non tollereremo più questo tipo di aggressioni che non trovano il giusto trasferimento dei detenuti violenti. Pertanto, attendiamo i