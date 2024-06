Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 13:40, sulla strada provinciale 46 a Oliena, nei pressi del ponte di Oloè. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente provocando il ferimento di 4 persone.

La squadra 1A dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro è intervenuta rapidamente, lavorando per estrarre due persone rimaste incastrate nelle lamiere dei veicoli. I feriti sono stati poi affidati alle cure del personale del 118-Areus, che ha provveduto al loro trasferimento al vicino ospedale San Francesco con l’ausilio di un elisoccorso e 4 ambulanze. Le loro condizioni sono gravi, ma non corrono pericolo di vita.

La strada provinciale 46 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi di rito per determinare le cause dello scontro.