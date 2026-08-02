(Adnkronos) - Due elicotteri sono entrati in collisione in Grecia oggi, domenica 2 agosto, mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Psatha a ovest di Atene. Ad annunciarlo sono stati i vigili del fuoco. Dopo l'incidente sono state immediatamente avviate operazioni di ricerca e soccorso degli equipaggi.

Si estendono, anche se la forza del vento ha iniziato a calare, gli incendi in Grecia che hanno fino a ora distrutto più di 12mila ettari di foresta e terreni agricoli. L'Osservatorio nazionale per il clima ha reso noto che 6.500 ettati di terreno sono andati in fumo solo nel Golfo di Corinto, fino a Porto Germeno, vicino ad Atene. Nelle isole di Creta e Paros, altri 6mila ettari di terreno sono bruciati.

I vigili del fuoco "sono ai limiti" delle loro capacità, ha ammesso il ministro della Protezione civile, Evangelos Tournas, per cui i forti venti creano "condizioni estremamente difficili, con anche gli aerei che non possono caricare acqua o non possono scaricarla a causa delle turbolenze estreme". La zona di Atene, la Voiotia e l'isola di Evia restano a un livello di allerta massimo.