Monastir, Scoperta Coltivazione di Cannabis in Giardino: Denunciato 58enne. Sequestrati 620 Grammi di Marijuana e 12 Piante

Monastir, Scoperta Coltivazione di Cannabis in Giardino: Denunciato 58enne

MONASTIR – I Carabinieri del Norm della Compagnia di Dolianova hanno denunciato un 58enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scaturita da un'attività info-investigativa sviluppata nelle ultime settimane, che ha portato alla scoperta di una coltivazione di cannabis nel giardino dell'uomo.

Il Controllo e la Scoperta

Nel corso di un controllo, l'uomo è stato inizialmente trovato in possesso di tre sigarette artigianali contenenti marijuana. Gli accertamenti sono stati quindi estesi all'abitazione e al giardino pertinente. All'interno dell'immobile, i Carabinieri hanno rinvenuto 620 grammi di infiorescenze essiccate di Marijuana e 53 semi della medesima specie. Nel giardino, invece, hanno scoperto 12 piante di Cannabis Indica, dell'altezza media di circa 160 centimetri, curate all'interno di tre distinte aiuole.

Il Sequestro e la Denuncia

Tutto lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e inviati al Ris per le analisi qualitative. Il 58enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L'operazione si inserisce nel quadro delle costanti azioni di prevenzione e controllo del territorio svolte dall'Arma dei Carabinieri, finalizzate al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza e della legalità nelle comunità locali. Il procedimento penale è in fase di indagini preliminari e l'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.