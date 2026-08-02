Barrali, Scontro Frontale sulla Provinciale 11: Sei Giovani Feriti, Alcuni Gravi

Barrali, Scontro Frontale sulla Provinciale 11: Sei Giovani Feriti

BARRALI – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto lungo la strada provinciale 11, che collega Donori con Barrali. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili sono entrate in collisione frontale, provocando il ferimento di sei giovani di età compresa tra 20 e 26 anni.

Lo schianto è avvenuto intorno all'una. I due veicoli stavano percorrendo la strada in direzioni opposte quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato estremamente violento.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, tra cui la medicalizzata "Mike 65" del distretto della Trexenta e le associazioni di volontariato convenzionate. Dopo essere stati stabilizzati, i feriti sono stati trasportati d'urgenza al Policlinico di Monserrato, al Brotzu e al Santissima Trinità di Cagliari. Alcuni di loro hanno riportato lesioni molto gravi.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Le condizioni dei feriti sono monitorate. La strada è stata riaperta al traffico. Le indagini proseguono per chiarire l'accaduto. La comunità è in attesa di notizie. L'incidente ha scosso l'intera zona. La sicurezza stradale rimane una priorità.