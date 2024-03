La Settimana Santa entra nel vivo, a Oristano il Triduo pasquale

L’arcidiocesi di Oristano si immerge nelle cuore della Settimana Santa con un triduo all’insegna del raccoglimento e della preghiera. Oggi, Giovedì Santo, il triduo pasquale prende avvio nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Oristano. Alle ore 9:30, sarà celebrata la Messa Crismale, un momento solenne presieduto dall’arcivescovo metropolita monsignor Roberto Carboni, accompagnato dai presbiteri delle due diocesi di Oristano e Ales-Terralba. Questo rito assume un’importanza particolare poiché segna l’epifania della Chiesa locale e include la benedizione degli oli sacri utilizzati per gli infermi e i catecumeni, oltre alla consacrazione del sacro Crisma. Nel pomeriggio, alle 17, il monsignore si recherà nel carcere di Massama per celebrare la Messa in Coena Domini, un gesto di compassione e solidarietà nei confronti dei carcerati e del personale penitenziario. Venerdì Santo, 29 marzo, l’attenzione si sposterà ad Ales, dove in cattedrale si terrà alle ore 19 l’Azione liturgica. L’arcivescovo Carboni presiederà personalmente questa parte delle celebrazioni, offrendo ai fedeli uno spunto di riflessione. Il culmine delle celebrazioni pasquali

