“Giulia como fai santu bonu viaggiu”. Una poesia in limba per la giovane uccisa in Veneto

Oristano

Un lettore condivide i suoi versi con noi

Una poesia il lingua sarda dedicata a Giulia Cecchettin, la giovane scomparsa in Veneto il cui corpo è stato trovato sabato in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Del suo assassinio è accusato l’ex fidanzato.

I versi sono stati scritti da un lettore, che li condivide con noi ma desidera restare anonimo.

A GIULIA

De Giulia cust’e’ su tristu dramma

Parit de sa vida non as tentu gosu.

De Pagu tempus perdidu as’ a mamma

Como assasinada t’a s’isposu.

Sa morte spiedada ben’armada

A postu dolu in familias soro.

Oh amabile pizzina sfortunada!

De babbu e sorre siccadu as coro.

Non tenzo in su tristu coro meu

Paraulas chi poden’ are cunfortu.

Spero solu in sa misericoria e Deu

Filippu est in coro che mortu?

In terra tenes a babbu e una sorre.

Mala trista sorte custu dramma.

In baulu biancu t’ana porre

Ma in cielu t’aspetta mamma!

Fizza cara, trista as tentu sa sorte

A issa non faidi a la cambiari.

Certu vili es sempre sa morte

Proite non t’a permitidu de campare?

A segus de custu penosu dramma

Giulia como fai santu bonu viaggiu

E de paradisu cun Maria e mamma

A sorre e babbu tua fai coraggiu.

Lunedì, 20 novembre 2023