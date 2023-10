Giovane accusato di maltrattare la madre, denunciato e allontanato da casa

Cronaca Provvedimento cautelare

Un nuovo triste caso di violenza familiare ha fatto scattare l’ennesimo provvedimento di allontanamento. Stavolta il giudice del tribunale di Cagliari è intervenuto nei confronti di un disoccupato di 28 anni, residente a Cagliari e già noto alle forze dell’ordine per altre precedenti vicende.

Secondo quanto accertato dai carabinieri di Monserrato il giovane ha messo in atto una serie di attività vessatorie nei confronti della madre. Da qui una denuncia.

Il reato contestato al giovane è quello di maltrattamenti contro familiari conviventi.

Secondo i militari una serie di atti assolutamente non tollerabili e che hanno reso necessario mettere il giovane, per quanto possibile, in condizioni di non nuocere.

I carabinieri verificheranno ora il rispetto di quanto disposto dalla magistratura cagliaritana.

Martedì, 31 ottobre 2023

