Violento incidente a Oristano, ci sono feriti

Quattro feriti è il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Oristano. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, intorno alle 13, un’auto avrebbe imboccato contromano il viadotto del Rimedio. A bordo del veicolo viaggiava una famiglia di turisti. La centrale operativa del 118-Areus di Cagliari ha prontamente inviato diverse ambulanze sul luogo dell’incidente, le quali hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Nessuno di loro versa in gravi condizioni, compresa una bambina coinvolta nell’incidente, ma in queste ore saranno comunque sottoposti ad accertamenti diagnostici per garantire la loro salute. Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi di legge e coordinare il traffico, mentre i vigili del fuoco hanno operato per garantire la sicurezza della zona. Dopo le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata, il traffico è tornato a fluire regolarmente sulla strada interessata dall’incidente. L’episodio, purtroppo, si aggiunge alla lista degli incidenti stradali che hanno colpito la zona recentemente.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie