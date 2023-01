Gambero Rosso: riconferme per Dolci Sfizi e I Fenu - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Gambero Rosso premia ancora una volta due gelaterie sarde con i "tre coni". Restano in testa "I Fenu" di Cagliari e "Dolci Sfizi" di Macomer riconfermati anche nella Guida Gelaterie d'Italia 2023 con il massimo riconoscimento. Per Fabrizio Fenu, gelatiere artigiano che con sua moglie, la pasticciera Maurizia Bellu porta avanti il locale in piazza Galilei a Cagliari è il settimo anno di fila. I primi due era stato premiato per la gelateria di Marrubiu, di cui sono originari. Fa centro per la quarta volta consecutiva Nicolò Vellino di Macomer.

Fenu e Vellino hanno aderito assieme a numerosi colleghi sardi e italiani alla campagna "un gelato per l'Ucraina" ideata da Emergency a sostegno della popolazione colpita dalla guerra.

"Un impegno irrinunciabile - sottolinea Nicolò Vellino - l' aspetto etico è importante quanto l' alta qualità dei prodotti".

Concetto condiviso da Fabrizio Fenu che esprime la sua grande soddisfazione per questo ennesimo risultato. "L'emozione è stata pari a quella della prima volta- dice all'ANSA Fabrizio Fenu - la difficoltà sta infatti nel confermare il risultato".

Da Cagliari a Macomer la visione è un po' la stessa. Alta qualità dei prodotti e di stagione, prevalentemente sardi, attenzione alla sostenibilità. Tra le tante ghiotte proposte di Dolci Sfizi ci sono i coni o coppette al torrone di Tonara o agrumi di Milis. Oppure un originale gelato al fil'e ferru o anche o al gusto di s'aranzada.

I Fenu hanno creato tra i tanti "Ricotta di pecora scorza d'arancia, abbamele e mandorle tostate della Marmilla" e la novità il "Gelato gastronomico" da passeggio al pane con un mix di farina e segale integrali di San Gavino abbinato al gelato alla cipolla. Tutti da assaggiare. (ANSA).



