Alghero, Fuga di Gas da un Bombolone Interrato: Intervento dei Vigili del Fuoco per 4 Ore

ALGHERO – Mattinata di paura a Largo dello Sperone, dove una fuga di gas da un bombolone interrato ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 10:30 di oggi, quando la squadra del distaccamento di Alghero è stata attivata per una perdita di GPL.

La Perdita e l'Intervento

I vigili, giunti sul posto, hanno individuato la fuoriuscita di gas dal manometro di un bombolone interrato, in disuso da diverso tempo ma ancora contenente prodotto. Data la pericolosità della situazione, la sala operativa ha inviato sul posto una squadra Nbcr (Nucleo Biologico, Chimico e Radiologico), specializzata per lo svuotamento del GPL.

La Bonifica e la Messa in Sicurezza

Per risolvere l'emergenza, i pompieri hanno utilizzato una "torcia" per far bruciare il gas fino al suo esaurimento. Successivamente, il bombolone è stato inertizzato riempiendolo con acqua per eliminare ogni residuo pericoloso.

Nessun Ferito

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. L'intervento, complesso e delicato, ha avuto una durata complessiva di 4 ore, durante le quali l'area è stata messa in sicurezza.

Un intervento che ha scongiurato il peggio, evitando che la fuga di gas potesse provocare conseguenze più gravi.