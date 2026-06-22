Cagliari, Capitaneria Ferma Motonave Liberiana: "Impianti Antincendio e Viveri Non a Norma"

CAGLIARI – La Capitaneria di porto di Cagliari ha sottoposto a fermo amministrativo una motonave portacontainer battente bandiera liberiana, giunta da un porto del Nord Africa. L'ispezione ha rivelato gravi irregolarità nei sistemi di sicurezza e nella gestione dell'equipaggio.

Le Irregolarità Rilevate

Gli Ispettori del Nucleo PSC (Port State Control) hanno riscontrato:

Gravi carenze nei sistemi di protezione passiva antincendio

Scarsità di viveri a bordo

a bordo Insufficiente addestramento dell'equipaggio nella gestione di situazioni di emergenza, come antincendio e abbandono nave

Il Provvedimento

Al termine dei controlli, è stato notificato al comandante il provvedimento formale di detenzione, che ha impedito alla nave di riprendere il mare.

La Ripresa della Navigazione

"L'unità ha potuto riprendere la navigazione esclusivamente dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza – precisa una nota della Capitaneria – e dopo essere stata sottoposta a una seconda ispezione sia da parte degli Ispettori PSC che delle competenti Autorità dello stato di bandiera".

Un Controllo Stringente

Si tratta della quinta nave fermata nel 2026 dagli Ispettori PSC della Capitaneria di porto di Cagliari, a conferma del rigoroso controllo sulle navi che transitano nei mari sardi. L'obiettivo è garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino.