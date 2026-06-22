Decimomannu-Villasor, Bus Arst Colpito Dalla Benna di un Trattore: "Solo per Miracolo Nessun Ferito"

SARDEGNA – Momenti di paura ieri mattina lungo la strada che collega Decimomannu e Villasor. Un pullman dell'Arst, con a bordo numerosi passeggeri, è stato urtato violentemente dalla benna di un trattore. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 al chilometro 5,400, per cause ancora in fase di accertamento.

La Denuncia della UilTrasporti

"L'autobus è sventrato ad altezza uomo dalla benna del mezzo agricolo", denuncia Nicola Contini, segretario regionale della UilTrasporti Sardegna. "Le immagini interne ed esterne sono agghiaccianti. Uno scostamento anche minimo della traiettoria avrebbe potuto determinare conseguenze ben più gravi. È solo per miracolo che nessuno abbia riportato ferite, questo è l'unico elemento positivo di una vicenda estremamente preoccupante".

Lavoratori a Rischio

A bordo del pullman viaggiavano numerosi passeggeri, per la maggior parte lavoratori di rientro dai turni notturni negli stabilimenti industriali di Macchiareddu, della Saras e di altre importanti realtà produttive del territorio.

Strade Pericolose: L'Appello del Sindacato

Il sindacato denuncia da tempo la pericolosità di tratte extraurbane che costringono a una "coesistenza forzata tra mezzi di trasporto pubblico locale e mezzi pesanti o agricoli su arterie stradali spesso troppo strette, prive di banchine adeguate e non sufficientemente monitorate".

Per la UilTrasporti Sardegna si rendono imprescindibili e urgenti:

Un'indagine tecnica immediata per accertare le responsabilità

per accertare le responsabilità Un piano di monitoraggio straordinario sulla viabilità delle tratte a forte presenza agricola e industriale

sulla viabilità delle tratte a forte presenza agricola e industriale Un tavolo di coordinamento con enti provinciali e regionali per la messa in sicurezza dei punti più critici

"Garantire la sicurezza negli spostamenti quotidiani dei lavoratori è un diritto inalienabile – conclude Contini –. Seguiremo con attenzione gli sviluppi delle indagini e l'adozione delle misure di prevenzione, indispensabili per tutelare il personale e l'utenza".