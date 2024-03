Maltempo Dopo l'intervento notturno previsto un sopralluogo dei tecnici della Provincia

Il tratto della SP 39 sul quale ieri ha ceduto il costone

Siapiccia

Dopo l’intervento notturno previsto un sopralluogo dei tecnici della Provincia

Una frana sulla Provinciale 39, la strada di collegamento tra Siapiccia e Allai, ha richiesto ieri intorno alle 22 l’intervento dei vigili del fuoco: una squadra del comando di Oristano ha liberato la carreggiata da massi e terra, caduti a causa delle forti piogge.

La frana si è verificata a 500 metri dall’ingresso della galleria, in direzione Allai. “La situazione per ora è stata risolta. Ringrazio i vigili del fuoco per il prezioso intervento nell’interesse della pubblica sicurezza”, ha detto il sindaco di Siapiccia, Raimondo Deidda, che ieri sera aveva raccomandato agli automobilisti di prestare la massima attenzione su quel tratto di strada. “Il problema potrebbe però ripresentarsi con le piogge”.

La Provincia è stata informata. “Ho già provveduto a contattare gli uffici, che