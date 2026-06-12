(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 12 giugno, il Mondiale torna protagonista con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Barcellona - in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l'incidente nell'ultimo Gp.

Le prove libere del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 sono in programma oggi, venerdì 12 giugno. La prima sessione andrà in scena alle ore 13.30, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 17. La terza e ultima sessione è invece prevista sabato 13 alle 12.30.

Le prove libere del Gp di Barcellona di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le due sessioni si potranno vedere anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.