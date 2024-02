Flash mob di giornalisti e giornaliste stamane a Cagliari davanti alla Prefettura, assieme alla segretaria della Fnsi, Alessandra Costante, per protestare contro la cosiddetta ‘legge bavaglio’.

“La norma”, ha ribadito Costante, “andrà in Senato e sarà approvata. Speriamo che l’Europa possa battere un colpo. Non è un mobilitazione contro il governo. La Federazione nazionale della stampa è scesa in campo negli anni contro i governi di qualsiasi colore quando c’è da tutelare il lavoro e la dignità professionale dei giornalisti”.

Una delegazione è stata poi ricevuta dal prefetto Giuseppe De Matteis, al quale è stato consegnato un documento in cui si chiede al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non firmare, una volta approvata in Parlamento, la legge che violerebbe l’articolo 21 della Costituzione sulla libertà di stampa. (AGI)

Giovedì, 1 febbraio 2024