Musica Per i 50 anni dai ritrovamenti di Mont'e Prama

Fiorella Mannoia

Cabras

Per i 50 anni dai ritrovamenti di Mont’e Prama



Per i 50 anni dai ritrovamenti di Mont’e Prama, il festival “L’Isola dei Giganti” quest’estate porterà Fiorella Mannoia in concerto a Tharros. L’appuntamento è per il 21 luglio.

L’artista romana, che quest’anno spegne 70 candeline, è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale: il palco.

Partirà in estate un nuovo impegnati progetto, “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica.

Dopo il debutto nella sua città (il 3 giugno tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla), si annuncia fra gli altri un imperdibile evento speciale il 21 luglio, nel suggestivo anfiteatro degli scavi archeologici di Tharros, a Cabras.

L’evento, inserito all’interno del programma di festeggiamenti per i 50 anni dal ritrovamento del complesso statuario di Mont’e Prama e nel festival “L’Isola dei Giganti” è organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama, in collaborazione con il Festival Dromos.

I biglietti saranno disponibili a breve sui siti www.ticketone.it e www.dromosfestival.it.

Sabato, 10 febbraio 2024

commenta