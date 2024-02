Cronaca Aveva anche 370 euro in un borsello e altre dosi a casa

Immagine d'archivio

Cagliari

Quando ha visto l’auto della polizia in via Schiavazzi, a Cagliari, ha parcheggiato lo scooter e ha cercato di allontanarsi a piedi verso piazza Lao Silesu. Quando gli agenti l’hanno raggiunto l’uomo (30 anni) ha cercato di gettar via due bustine di plastica: si è scoperto dopo che contenevano 3 grammi di marijuana.

Lo stupefacente recuperato e i 370 euro in banconote trovati nel marsupio hanno reso inevitabile una perquisizione a casa dell’uomo: qui i poliziotti hanno sequestrato altri 63 grammi di marijuana e materiale per confezionare le dosi.

Il fermato è stato portato in Questura e poi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giudice per le indagini preliminari ha in seguito convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

Sabato, 10 febbraio 2024

