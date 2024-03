Cagliari

Il programma dell’iniziativa

Torna famigliachelegge, il progetto di promozione della lettura ideato dall’associazione culturale Lughenè, dedicato alle bambine e ai bambini della fascia di età 0-6 anni, alle famiglie e al personale per l’infanzia. Giunto alla seconda edizione, il progetto – vincitore del bando “Leggimi 0-6 anni” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche) – si propone di promuovere la lettura attraverso una serie di attività di animazione, seminari di formazione, mostre di illustrazione e donazioni di libri. Da marzo a novembre, sono oltre 100 gli appuntamenti in calendario, distribuiti in 14 comuni del centro Sardegna per un’esperienza culturale senza precedenti. Tra questi, Atzara, Belvì, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Milis, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Santu Lussurgiu, Tramatza, Ula Tirso, Villaurbana e Zeddiani.

Famigliachelegge si articola in diverse iniziative, tra cui spicca il format “Crescere Lettori”, pensato per i nidi, le scuole dell’infanzia e le biblioteche dei territori coinvolti, per complessivi 50 incontri caratterizzati da attività laboratoriali e ludiche.