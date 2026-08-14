(Adnkronos) - Quinta giornata di gare agli Europei di Parigi, con tanti azzurri in vasca alla caccia di una medaglia o della qualificazione per la finale. Torna in vasca la donna copertina della rassegna continentale Sara Curtis che dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso vuole raggiungere la finale dei 50 stile libero. Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi puntano anche loro a raggiungere l'atto finale nei 50 rana. In chiusura di programma grande attesa per Simona Quadarella che parte come grande favorita nella finale dei 1500 metri stile libero.

Finora l'Italia ha conquistato 10 ori, 9 argenti e 13 bronzi in tutti gli sport acquatici a questi Europei parigini ed è seconda nella classifica per Nazioni alle spalle della Gran Bretagna