(Adnkronos) - Quinta giornata di gare agli Europei di Parigi, con tanti azzurri in vasca alla caccia di una medaglia o della qualificazione per la finale. Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi centrano la finale europea dei 50 rana con i due migliori tempi. Il romagnolo ferma i cronometri sul tempo di 26"23, il lombardo è alla sue spalle con 26"62.

Bene anche la donna copertina della rassegna continentale Sara Curtis che dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso, raggiunge la finale dei 50 stile libero con il 4° tempo in 24"13, tre decimi più lenta della svedese Sarah Sjostroem che firma il miglior crono. Domani a giocarsi una medaglia ci sarà anche Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Il ligure centra il terzo tempo assoluto in 1'54"67, a poco più di sette decimi dall'idolo di casa il francese Leon Marchand (1'53"95).

In chiusura di programma grande attesa per Simona Quadarella che parte come grande favorita nella finale dei 1500 metri stile libero.

Finora l'Italia ha conquistato 10 ori, 9 argenti e 13 bronzi in tutti gli sport acquatici a questi Europei parigini ed è seconda nella classifica per Nazioni alle spalle della Gran Bretagna