Chi vuol essere milionario protagonista di un gioco online

In televisione hanno avuto un grande successo i cosiddetti game show. Con questa definizione si indicano le trasmissioni che organizzano i giochi a premi, con uno o più sfidanti che si contendono l'ambito riconoscimento in denaro, in gettoni d'oro o in un'altra forma di vincita altrettanto preziosa, che può essere un viaggio, un'automobile, un bene di grande valore.

Tra questi format si può citare Who Wants To Be a Millionaire? Nel 2000 questa idea televisiva è stata riproposta anche in Italia affidando la conduzione a un volto noto in tutte le case, ovvero il celebre Gerry Scotti. Il titolo italiano del programma è stato tradotto in Chi vuol essere Milionario? La versione di Canale 5 è andata avanti dal 2000 al 2011 e successivamente dal 2018 al 2020, con risultati in termini di audience davvero interessanti.

L'apprezzamento del pubblico è stato subito notato dagli sviluppatori di piattaforme di scommesse ed è stata creata una slot machine online. L'alternativa web del programma TV si chiama proprio Who Wants To Be a Millionare Megaways ed è diffusa su tutti i principali sistemi di scommesse. Il gioco è presente in particolar modo sulle piattaforme che offrono casino bonus senza deposito immediato, da osservare con attenzione.

La particolarità delle riproposizioni delle trasmissioni televisive ormai è un metodo ben rodato per riscuotere il gradimento dei giocatori. Spesso nei programmi TV accadono fatti curiosi che spingono anche i meno coraggiosi a tentare la fortuna. Basti pensare alla vicenda di Giancarlo Pilleri che a febbraio di quest'anno è riuscito ad accaparrarsi ben 58 mila euro nella puntata di Avanti un altro condotta dal bravissimo Paolo Bonolis.

Il concorrente era attualmente disoccupato e il ricco gruzzoletto racimolato partecipando al gioco TV ha rappresentato una generosa boccata d'ossigeno, in un momento certamente complicato della sua vita. Giancarlo vive a Settimo San Pietro ed è costretto a badare alla mamma e alla zia che sono entrambe diversamente abili.

Notizie come quella di Giancarlo vengono sempre accolte con enorme entusiasmo dalla gente comune, che riesce a cogliere il lato estremamente positivo del gioco, quando la fortuna entra nella vita degli individui che si meritano un riscatto almeno momentaneo grazie a quel pizzico di intraprendenza che li ha portati a provarci.

La slot dal titolo Who Wants To Be a Millionaire è stata creata esattamente per dare quelle stesse emozioni e per offrire l'opportunità ghiotta di andare a caccia della fortuna. Questo gioco ha una particolarità che lo rende unico nel suo genere ed è quella di abbinare la dimensione della casualità alla conoscenza delle nozioni di cultura generale. Le domande che si susseguono durante il match, infatti, hanno risposte multiple che possono essere indovinate gettandosi letteralmente a capofitto quando non se ne ignora l'argomento oppure utilizzando la logica, gli studi e le conoscenze delle varie materie.

Chi vuol essere milionario viene lanciato nella versione online nel 2018, in una slot caratterizzata da 6 rulli a cui si va ad aggiungere il rullo extra che si trova nella parte bassa dello schermo. Con 3 Scatter si attiva il gioco bonus che ha un funzionamento davvero simile ai momenti più intensi della trasmissione di Gerry Scotti:

50 e 50

Aiuto da casa

Aiuto del pubblico

I 3 aiuti consentono di avvicinarsi alla risposta esatta qualora si tema di non saperla. Con il 50 e 50 viene automaticamente eliminata la metà delle risposte, lasciando dunque un margine più ristretto per individuare quella giusta. Grazie all'aiuto da casa si può ottenere un consiglio, che però potrebbe essere anche sbagliato, proprio perché deriva dalle deduzioni di un altro. La stessa considerazione va fatta per l'aiuto del pubblico, che risponde alla domanda fornendo al giocatore le statistiche, che vengono poi valutate dallo stesso per decidere se è il caso di confermare ciò che dice la maggioranza.

Con la slot machine Chi vuol essere milionario puoi accedere a Free Spin, giochi bonus e moltissime altre opzioni di vincita. Gioca ora con soldi veri, valutando la migliore piattaforma web di scommesse sui casinò stranieri senza deposito immediato.