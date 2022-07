Home gym: suggerimenti per allestire la propria palestra domestica

Le palestre domestiche sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, e per una buona ragione. Possono essere un ottimo modo per mantenersi in forma e in salute, oltre che per risparmiare sull'iscrizione in palestra. Tuttavia, il loro allestimento può intimorire, soprattutto se non si è sicuri di ciò che serve o di dove iniziare.

Consigli sullo spazio

L'allestimento di una palestra domestica non è così semplice come sembra. È necessario assicurarsi che l'ambiente in cui ci si allena sia ben illuminato, che ci siano posti per collocare specchi e attrezzature e che ci sia abbastanza spazio per muoversi e completare gli esercizi.

La prima cosa da fare quando si allestisce una palestra in casa, infatti, è misurare lo spazio che si intende utilizzare. Se è troppo piccolo, si può considerare la possibilità di spostare alcune attrezzature in un'altra stanza o addirittura in garage, se necessario.

Per quanto riguarda la posizione della palestra in casa, l'ideale è un luogo che riceva molta luce naturale ma che sia anche lontano dalle principali vie di passaggio. Se possibile, è meglio non posizionarla vicino a finestre che ricevono la luce diretta del sole; in questo modo sarà difficile mantenere il fresco mentre ci si allena.

In base alle proprie necessità, si può considerare di installare un condizionatore, tenendo presente che molte attrezzature consumano già di per sé abbondante energia elettrica. Per rendere la gestione della stanza meno onerosa, si possono vagliare le tariffe luce più economiche pensate dai maggiori fornitori, reperibili anche online, così da ammortizzare i costi.

Bisogna poi pensare quale tipo di ambiente fa al caso proprio: ci si sente meglio ad allenarsi da soli o in compagnia? Si preferisce la musica alta o il silenzio? Rispondere a queste domande aiuterà a capire di che cosa si abbia realmente bisogno, che può essere ad esempio un impianto stereo da cui ascoltare i propri cantanti preferiti durante gli allenamenti.

Quali attrezzature scegliere

Vediamo alcune delle attrezzature più utilizzate. La cyclette è un ottimo modo per tenersi in forma. Offre un allenamento a basso impatto che può essere svolto in qualunque momento della giornata. Un tapis roulant è un altro ottimo attrezzo per la palestra di casa. Offre un allenamento cardio e può essere utilizzato anche per gli allenamenti HIIT (High Intensity Interval Training), se si cerca qualcosa di più intenso.

Un must per qualsiasi palestra è un set di attrezzi (tra cui manubri, bilancieri e piastre di peso), che permetterà di allenare quasi tutti i gruppi muscolari senza dover uscire di casa.

Si può anche prendere in considerazione l'aggiunta di un vogatore alla palestra domestica. Questo particolare attrezzo ha molti benefici e fa lavorare più gruppi muscolari contemporaneamente: è un ottimo modo per bruciare grassi e tonificare i muscoli allo stesso tempo.