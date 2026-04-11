Il Cagliari vince per 1-0 lo spareggio salvezza con la Cremonese.
Ed è quasi fatta: il ritorno alla vittoria dopo quasi due mesi e
mezzo porta la squadra di Pisacane a sei punti dalla terzultima
posizione, occupata dai grigiorossi e per ora anche dal Lecce.
Un Cagliari non bello, ma serviva un unico
risultato, la vittoria. E quella è arrivata con il primo gol
stagionale da tre punti di Esposito. Un successo per scacciare un
lungo periodo di blackout con quattro sconfitte nelle ultime
quattro gare. E un bilancio di soli due punti in otto partite.
Ultima vittoria il 31 gennaio contro il Verona, con Luperto ancora
in maglia rossoblù. Paradossalmente il ritorno alla vittoria è
coinciso con Luperto (molto rimpianto a Cagliari) di nuovo alla
Domus, ma con la casacca grigiorossa.
Per la Cremonese di Giampaolo una occasione
buttata, soprattutto per come ha giocato nel primo tempo e in
avviso di ripresa. Ma non è finita. Partita tesa, squadre
guardinghe che buttano palla avanti, nessuna o poca costruzione dal
basso. Il Cagliari ha due punti di riferimento: Borrelli davanti e
Palestra a destra. Il primo tiro nello specchio è proprio
dell'azzurro, deviato in angolo da Audero. Ma le occasioni
migliori, forse più libera mentalmente, sono della Cremonese: su
assist di Bonazzoli, Okereke si perde solo davanti a Caprile. E
poco dopo ancora Okereke, tutto solo, colpisce di testa: Caprile si
salva perchè la conclusione non è angolata. La squadra di Giampaolo
in effetti, nonostante le assenze, ha più possesso, gioca meglio.
Mentre il Cagliari è frenato. E persino fischiato quando sbaglia.
Si accende un attimo quando Palestra ha la palla tra i piedi. Ma si
spegne subito.
Grande confusione anche sulle palle inattive. La
Cremonese difende bene con...
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