Esposito-gol, il Cagliari torna a vincere e allontana i fantasmi - Notizie

Il Cagliari vince per 1-0 lo spareggio salvezza con la Cremonese. Ed è quasi fatta: il ritorno alla vittoria dopo quasi due mesi e mezzo porta la squadra di Pisacane a sei punti dalla terzultima posizione, occupata dai grigiorossi e per ora anche dal Lecce.Un Cagliari non bello, ma serviva un unico risultato, la vittoria. E quella è arrivata con il primo gol stagionale da tre punti di Esposito. Un successo per scacciare un lungo periodo di blackout con quattro sconfitte nelle ultime quattro gare. E un bilancio di soli due punti in otto partite. Ultima vittoria il 31 gennaio contro il Verona, con Luperto ancora in maglia rossoblù. Paradossalmente il ritorno alla vittoria è coinciso con Luperto (molto rimpianto a Cagliari) di nuovo alla Domus, ma con la casacca grigiorossa.Per la Cremonese di Giampaolo una occasione buttata, soprattutto per come ha giocato nel primo tempo e in avviso di ripresa. Ma non è finita. Partita tesa, squadre guardinghe che buttano palla avanti, nessuna o poca costruzione dal basso. Il Cagliari ha due punti di riferimento: Borrelli davanti e Palestra a destra. Il primo tiro nello specchio è proprio dell'azzurro, deviato in angolo da Audero. Ma le occasioni migliori, forse più libera mentalmente, sono della Cremonese: su assist di Bonazzoli, Okereke si perde solo davanti a Caprile. E poco dopo ancora Okereke, tutto solo, colpisce di testa: Caprile si salva perchè la conclusione non è angolata. La squadra di Giampaolo in effetti, nonostante le assenze, ha più possesso, gioca meglio. Mentre il Cagliari è frenato. E persino fischiato quando sbaglia. Si accende un attimo quando Palestra ha la palla tra i piedi. Ma si spegne subito.Grande confusione anche sulle palle inattive. La Cremonese difende bene con...

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