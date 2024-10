Emergenza Maltempo a Uras: Situazione Critica e Invito a Limitare gli Spostamenti

URAS – 27 ottobre 2024 - Continua l'emergenza maltempo a Uras, dove la situazione si fa sempre più critica. A causa delle forti piogge e delle condizioni meteorologiche avverse, il Comune ha emesso un comunicato ufficiale per informare e proteggere i cittadini, invitandoli a limitare al minimo gli spostamenti nelle aree maggiormente colpite dalle operazioni di soccorso.

Nel messaggio rivolto alla popolazione, il Comune raccomanda di evitare l'uso delle auto nelle zone in cui sono presenti i mezzi di emergenza. In queste aree sono attive le squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Comunale, Provinciale e Regionale, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di soccorso per gestire la criticità della situazione.

Attivo il C.O.C. per Supporto e Coordinamento dei Soccorsi

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è stato aperto alle ore 23 del 26 ottobre 2024 e rimarrà attivo fino al termine dell’emergenza. Il C.O.C. è in costante collegamento con i mezzi di soccorso e i volontari, coordinando l’impiego di autobotti per fornire supporto e assistenza ai cittadini in difficoltà.

Il sindaco e le autorità locali chiedono a tutti i residenti di prestare la massima attenzione e di collaborare con le squadre di soccorso, evitando di intralciare il traffico nelle zone critiche e seguendo le istruzioni delle autorità.

Situazione delle Strade e Previsioni Meteorologiche

Le condizioni stradali restano precarie in diverse aree di Uras, e il rischio di nuovi allagamenti è alto. Le autorità raccomandano di monitorare gli aggiornamenti meteorologici e di seguire le informazioni ufficiali diffuse dal Comune e dalle forze dell'ordine. Per ogni necessità, i cittadini possono rivolgersi al C.O.C. per ottenere informazioni e assistenza immediata.

La Sicurezza al Primo Posto: Un Appello alla Collaborazione

L'appello del Comune di Uras sottolinea l’importanza della cooperazione tra cittadini e soccorritori per gestire al meglio questa fase critica. Limitare gli spostamenti e rispettare le indicazioni fornite è essenziale per garantire la sicurezza di tutti e permettere alle squadre di emergenza di operare in modo efficace.

Segui gli Aggiornamenti Ufficiali

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla situazione a Uras, i cittadini sono invitati a consultare il sito web del Comune e i canali di comunicazione ufficiali.

