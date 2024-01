Nuoro

Rintracciato dalla polizia dopo due giorni



Dopo l’ennesima rapina era finito agli arresti domiciliari, ma non si è fatto trovare per i controlli della polizia. Ora è in carcere un ventenne che negli ultimi mesi è stato accusato di numerosi reati: furti, danneggiamenti, minacce, resistenza e porto d’armi non autorizzato.

Il giovane era stato posto ai domiciliari l’11 gennaio, dopo che gli agenti della Squadra volanti della Questura di Nuoro l’avevano arrestato in flagranza di reato: armato di un grosso bastone, rapinava un negozio del centro città.

Nei giorni successivi, però, il ventenne si è reso irreperibile e tanto che sono state attivate le ricerche in tutta la città.

In meno di 48 ore, il giovane è stato trovato dagli agenti e nuovamente arrestato. Il G.I.P. di Nuoro ha dunque disposto la sua custodia cautelare in carcere per tutto il corso delle indagini preliminari.

Mercoledì, 24 gennaio 2024