Capoterra

I carabinieri li hanno riconosciuti nelle registrazioni video



Un furto riuscito e un altro tentato, senza successo. Sono le accuse mosse a un ventiquattrenne di origine polacca e a un quarantasettenne cagliaritano: tutti e due risultano disoccupati e hanno avuto altri problemi con la giustizia.

I carabinieri li hanno denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, come responsabili del furto compiuto il 2 gennaio ai danni di una pizzeria di Capoterra, in via Sebastiano Satta, e del tentativo di effrazione e furto ai danni di una farmacia, in via Cagliari, la stessa notte.

I militari – che li conoscono bene – li hanno riconosciuti con facilità riguardando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunale.

Mercoledì, 24 gennaio 2024