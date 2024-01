Paulilatino

Traffico a rilento questa mattina dopo l’incidente



Un uomo è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 131. Per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiava (una Volkswagen Polo) ha sbandato e si è ribaltata su una fiancata, prima della salita di Santa Cristina.

Sono intervenuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli addetti dell’Anas per liberare la strada.

L’automobilista è stato portato al Pronto soccorso di Oristano, per accertamenti: ha subito contusioni e lievi escoriazioni.

Il traffico è stato rallentato fino alla rimozione dell’auto.