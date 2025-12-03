Si è tenuta oggi, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma, la quarta edizione del Csr Award, l’iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per le persone e le comunità, grazie alla collaborazione fra istituzioni, aziende e comunità locali.

L’edizione 2025 si è aperta con la tavola rotonda, dal titolo “Co-progettare per creare valore: l’alleanza tra istituzioni, impresa e territorio”, con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo e del terzo settore, tra cui Andrea De Maria, Deputato del Partito Democratico - Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Rocco Giorgianni, Senior Manager Public Affairs & Sustainability AC Milan, Stefano Gobbi, Responsabile terzo settore e innovazione di Sport e Salute, Giuseppe Incocciati, Consigliere del Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, Camera dei Deputati, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Comune di Roma, Andrea Rossi, Deputato del Partito Democratico, Commissione XIII, Giulia Russo, Dirigente della Casa circondariale di Poggioreale, Dario Marcolin, ex calciatore italiano ora allenatore e opinionista televisivo.

Nel corso del dibattito i partecipanti hanno sottolineato la necessità di portare avanti nei territori una mappatura e una pianificazione attenta degli investimenti in quelle infrastrutture, sportive e non, che sono essenziali per costruire inclusione e coesione sociale.

È stata inoltre ribadita l’importanza di una collaborazione strutturale tra pubblico, privato e terzo settore, che consenta di realizzare, nel coordinamento fra i rispettivi ruoli, progetti di rilievo che abbiano un impatto concreto e durevole. Ciò è possibile mettendo in atto un processo virtuoso, che parte dall’ascolto dei bisogni dei territori, passando per la creazione di reti che consentono la condivisione di competenze, risorse e responsabilità, con il controllo attento del processo e fino alla misurazione del risultato nel tempo. In questo percorso il Csr Award vuole assumere un ruolo rilevante come abilitatore di progetti d’impatto all’interno di una filiera di co-creazione di valore futuro, insieme alle istituzioni e alle associazioni impegnate nei territori.

“Siamo orgogliosi dell’esperienza maturata in questi anni e di quanto sia cresciuta la piattaforma del CSR Award” ha affermato Andrea Faelli, Responsabile del Gruppo Entain in Italia “È oggi un riferimento per istituzioni, per le aziende e per le associazioni che sono pronte a collaborare per realizzare progetti capaci di generare inclusione, benessere e nuove opportunità per le comunità locali.”

Ha aggiunto Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia: “Per avere un impatto reale e duraturo è necessario un impegno condiviso, una vera e propria “co-creazione di valore”: il CSR Award rappresenta un punto di incontro tra le esigenze dei territori e la responsabilità delle imprese, e siamo orgogliosi di vederlo crescere e produrre risultati tangibili. La forza della nostra iniziativa sta proprio nel creare reti forti e capaci, in grado di rispondere alle sfide sociali con soluzioni concrete”.

I lavori sono proseguiti con la presentazione da parte delle associazioni dei progetti sostenuti da Entain: Asd Baseball Softclub Rovigo con il progetto “Oltre il Baseball”, che mira a creare il primo campo inclusivo di baseball5 per persone con disabilità visiva e cognitiva. A.S.D. Salento Wolves con il progetto “Mobilità e Logistica”, finalizzato all’acquisto di un mezzo di trasporto per facilitare il trasferimento delle carrozzine da calcio degli atleti con disabilità. Csi Modena Aps con il progetto “Sport di strada – Gioca la tua città” che mira a riattivare spazi pubblici sottoutilizzati, come piazze e parchi, trasformandoli in luoghi di aggregazione giovanile e conviviale.

Kim con il progetto “Casa Futuro”, che mira a creare la prima comunità di accoglienza energeticamente autonoma e a basso impatto ambientale. Sportfund Fondazione per lo Sport Onlus con il progetto #Giocolibero, per la riqualificazione un campo multifunzionale dei Giardini Margherita di Bologna. Ssd Santa Lucia Sport con il progetto “Sport Access Hub”, che prevede l’acquisto di attrezzature specialistiche, come carrozzine sportive per praticare wheelchair basket. Seconda Chance e Sport Senza Frontiere con il progetto “Rigiocare il Futuro”, che continuerà ad essere supportato da Entain per il proseguimento delle attività di formazione all’interno del carcere e non solo.

Sportinsieme con il progetto “Padel Mixto con e senza disabilità sullo stesso campo” prevede allenamenti e tornei di padel tra persone con disabilità e normodotati. YouSport con il progetto “Campi Guaineri” ha previsto la riqualificazione di due impianti sportivi all’interno dell’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, nella periferia nord della città di Milano.